Toshiba obține aproape 21 de miliarde de dolari din vânzarea diviziei de cipuri de memorie

Toshiba a decis să-și vândă divizia de cipuri de memorie unui consorțiu internațional, obținând aproximativ 2.400 miliarde de yeni (21 de miliarde de dolari), au declarat recent surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, transmit Kyodo și Bloomberg, citate de Agerpres. După o reuniune a Consiliului de Administrație, Toshiba a luat decizia finală privind vânzarea Toshiba Memory Corp unui consorțiu cu care va desfășura negocieri exclusive

Consorțiul este condus de fondul american Bain Capital și include Innovation Network Corp. of Japan, Development Bank of Japan, producătorul sud-coreean de cipuri SK Hynix Inc, companiile americane Apple și Dell.

Grupul Toshiba, al doilea producător mondial de cipuri de memorie NAND, după gigantul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd, vrea să-și vândă divizia care se ocupă de producția de cipuri de memorie în ideea de a strânge fonduri cu care să acopere pierderile înregistrate la divizia sa americană din domeniul energiei nucleare, Westinghouse.