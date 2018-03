A treia ediție a DB Tech School – școala de programare pentru specialiștii Java

DB Global Technology, centrul de tehnologie al Deutsche Bank din București, se pregătește pentru a treia ediție a DB Tech School, programul de pregătire pentru specialiști Java, compania urmând să angajeze 100 de cursanți incluși în acest program. „Suntem încântați de rezultatele DB Tech School din anii anteriori, dar mai ales să vedem că programul este apreciat în rândul specialiștilor software aflați la începutul carierei. De aceea, în 2018 am decis să extindem programul și să organizăm trei sesiuni de internship pe an în loc de una singură așa cum am avut în anii anteriori. Obiectivul nostru este să oferim generației tinere oportunitatea unei cariere pe termen lung în IT, în cadrul unei echipe recunoscute la nivel internațional”, precizează Marian V. Popa (foto), Director General DB Global Technology.

După succesul înregistrat cu edițiile organizate în 2016 și 2017, DB Global Technology revine în 2018 cu programul de internship DB Tech School, în cadrul căruia vor fi aprofundate cunoștințe despre cele mai recente și populare tehnologii precum Java 8, React, Angular JS, Spring, SQL, no-SQL, Cloud Technologies, REST și multe altele.

Pentru cele trei sesiuni de internship organizate pe parcursul acestui an – sesiunea de primăvară (martie – mai), sesiunea de vară (iunie – august) și sesiunea de toamnă (septembrie – noiembrie) – DB Tech School va selecta aproximativ 120 de participanți din rândul studenților aflați în ultimul an de studiu, al persoanelor care dețin o diplomă de licență sau masterat, precum și al celor care au absolvit o facultate acreditată cu specializare în informatică sau inginerie software. Participanții vor fi remunerați pe perioada cursurilor DB Tech School, iar absolvenților li se va oferi oportunitatea de a se alătura echipei DB Global Technology.

Interesul pentru programul de internship al DB Global Technology a crescut constant: 100 de aplicații au fost înregistrate la prima ediție din 2016, în timp ce, pentru ediția din 2017, au fost primite peste 175 de CV-uri. În urma acestor două ediții, 32 de tineri s-au alăturat echipei DB Global Technology.

Ovidiu Măruș, student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București, este unul dintre aceștia și mărturisește: „DB Tech School a fost cea mai bună experiență din viața mea până acum. Din prima zi, de când am primit programa, am știut că va fi o experiență unică. Am învățat foarte multe lucruri noi și mi-am consolidat anumite cunoștințe.”