Tremend a intrat pentru al doilea an consecutiv în topul Deloitte Technology Fast 50 CE al celor mai dinamice companii de tehnologie

Compania Tremend Software Consulting a intrat, pentru a doua oară consecutiv, în topul Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, clasamentul anual al celor mai dinamici furnizori de tehnologie din regiune. Deloitte Technology Fast 50 Central Europe este un clasament al companiilor de tehnologie cu cel mai alert ritm de creștere din regiune pe o perioadă de până la 4 ani și care contribuie, prin inovație, la progresul întregii industrii. Lista reunește companii cu o evoluție dinamică, care transpun idei în soluții practice, cu impact la nivel local, regional sau global, cu ajutorul tehnologiei.

Cu o creștere de 324% a cifrei de afaceri în perioada 2013 - 2016, Tremend se află pe locul 47 la categoria Fast 50.

La începutul acestui an, Tremend a fost de asemenea inclus în Financial Times 1000 și Inc. 5000, două clasamente oficiale care listează firmele europene cu cea mai rapidă creștere. Până în 2017 Tremend a avut o dezvoltare organică. Recent însă, compania a demarat procedurile de extindere printr-o operațiune de M&A care ar urma să fie finalizată în acest an.

În 2017 Tremend și-a extins echipa cu 60 ingineri software, ceea ce a însemnat o creștere cu 60%. De asemenea compania a deschis un nou centru de dezvoltare în Brașov, care contribuie la dezvoltarea de soluții pentru clienți globali din domenii precum telecom, bancar, retail, media, industria auto. Alături de colegii din București, specialiștii din noul centru dezvoltă proiecte precum platforme de mobile banking, eCommerce sau marketplace, soluții pentru automobile autonome și de tele-medicină sau sisteme de infotainment auto.

Înființată în 2005 de Ioan Cocan și Marius Hanganu, Managing Partners, Tremend le oferă organizațiilor de diferite dimensiuni, de la companii Fortune 500 la startup-uri, expertiză tehnică și soluții bazate pe inteligența artificială, învățare automatizată, IoT, blockchain sau microservicii, pentru le accelera trecerea la următorul nivel de competitivitate.

În următorii ani, Tremend vizează o continuare a extinderii în SUA, Europa de Vest și țările nordice.

Despre Tremend

Cu o experiență de 12 ani în dezvoltarea de soluții software, Tremend a realizat peste 300 de proiecte pentru clienți din 15 țări și 3 continente. Soluțiile dezvoltate au peste 60 de milioane de utilizatori și deservesc companii de top din domeniul bancar, finanțe, telecom, industria auto, servicii profesionale și servicii medicale.