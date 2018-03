Turda, premiată în UE pentru mobilitate durabilă

Turda este al 6-lea oraș european ce primește premiul pentru planificarea mobilității urbane durabile (Sustainable Urban Mobility Planning - SUMP - Award). Alături de ea, au mai fost premiate Viena și Igoumenitsa, ambele pentru mobilitate durabilă, prima în categoria marilor orașe, iar cea de-a doua într-o categorie nou-înființată, dedicată localităților urbane de dimensiuni mai reduse. Ceremonia de decernare a distincțiilor europene a avut loc pe 21 martie, la Bruxelles, precizează ec.europa.eu. "Felicitări tuturor câștigătorilor. Prin acțiunile lor, aceste orașe nu doar creează o Europă mai durabilă, ci își ajută locuitorii să se deplaseze într-un mod mai ecologic, sănătos și plăcut. Sper ca acțiunile lor să ofere inspirație și altora să adere la mesajul central al Săptămânii europene a mobilității (EUROPEANMOBILITYWEEK) – mobilitatea durabilă este alegerea potrivită pentru toată lumea", precizează Violeta Bulc, comisarul european pentru transport.

Cele trei orașe au fost selectate de un juriu independent, format din experți în domeniul mobilității și transporturilor. Fiecare va beneficia de un videoclip de promovare a realizărilor în domeniu. Premiile le-au fost înmânate de comisarul european Violeta Bulc și de directorul general pentru mediu Daniel Calleja.

Juriul a acordat premiul SUMP 2018 orașului Turda pentru viziunea clară de planificare, strategia robustă de finanțare și obiectivele măsurabile. Totodată, juriul a apreciat pozitiv posibilitatea de replicare a strategiei și potențialul său de a constitui o inspirație pentru alte localități de dimensiuni similare (Turda având în jur de cincizeci de mii de locuitori). De asemenea, juriul a considerat că planul are un nivel de ambiție ridicat, dată fiind dimensiunea relativ redusă a localității, în special în domeniul mobilității în comun. Celelalte două finaliste ce au concurat pentru premiul SUMP 2018 au fost zona metropolitană Manchester (Marea Britanie) și Milano (Italia).

Context

Premiile europene pentru mobilitate urbană durabilă oferă recunoaștere autorităților locale care depun eforturi semnificative pentru promovarea acesteia, în timp ce premiul SUMP recompensează performanțele deosebite în planificarea acestui tip de mobilitate. Ediția 2018 a celui din urmă s-a concentrat pe mobilitatea în comun în procesul de planificare.