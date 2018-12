Universal Robots aniversează 10 ani de la vânzarea primului robot colaborativ complet operațional din lume

Universal Robots marchează un deceniu de activitate de pionierat în dezvoltarea roboților colaborativi, care reprezintă în prezent segmentul cu cea mai rapidă creștere din întreg sectorul roboticii industriale. Afacerile companiei se află pe un trend de creștere susținută, coboții săi contribuind la ușurarea accesului la soluțiile robotice pentru businessuri din numeroase sectoare industriale. În decembrie 2008, când Linatex, producător danez de materiale plastice și cauciuc de uz industrial, a achiziționat un braț robotic UR5 de la Universal Robots (UR) pentru a automatiza operarea unei mașini-unelte cu comandă numerică, inginerii săi au făcut ceva inimaginabil. În loc să instaleze robotul în spatele unei cuști de siguranță, izolat de zonele unde lucrau oamenii, o procedură standard pentru toți roboții industriali, l-au amplasat într-un loc unde lucra alături de oameni.

Și în loc de a contracta programatori experți în scripturi complexe, echipa Linatex a programat robotul fără niciun ajutor din exterior, deși membrii săi nu aveau experiență în domeniu. Astăzi, după zece ani, Linatex folosește în continuare un cobot Universal Robots.

Esben Østergaard (foto), cofondatorul și directorul tehnic al UR, a livrat personal primul robot al companiei, după ce condusese, timp de trei ani, o mică echipă de dezvoltatori, într-un subsol al University of Southern Denmark.

Rolul său de pionier în dezvoltarea coboților i-a adus Premiul Engelberger, „Nobelul” roboticii, la începutul acestui an.

Østergaard încă își amintește perioada de început, prin 2008, când mica echipă a UR a livrat primele unități UR5 în Danemarca și Germania. „Poate că 10 ani par o perioadă îndelungată și a fost cu siguranță o aventură, însă cred că acesta este doar vârful aisbergului”, spune acesta. „Văd în continuare cum coboții noștri sunt utilizați în scopuri pe care nici nu noi le imaginam atunci când ne-am lansat.”

Împreună cu o echipă UR în plină creștere, Esben Østergaard a lansat în 2012 un model mai mare, UR10, respectivul unul destinat montării pe blatul de lucru, UR3, în 2015 – același an în care Teradyne, ca recunoaștere a potențialului de creștere al UR, a achiziționat compania pentru suma de 285 de milioane de dolari americani.

„Ne-am aflat în avangarda industriei roboților colaborativi chiar de când termenul a intrat în circulație. Siguranța la locul de muncă este un imperativ care în prezent reprezintă pur și simplu costul de intrare pe piața coboților”, afirmă directorul tehnic al UR. „În opinia noastră, noțiunea de «colaborativ» înseamnă de asemenea accesibilitate și flexibilitate, înseamnă a face ca soluțiile robotice să fie la îndemâna unor companii din sectorul productiv care nu s-ar fi gândit niciodată că se pot folosi de roboți, din cauza costurilor și complexității acestor soluții.”

Reducerea barierelor din calea adoptării soluțiilor robotice

În 2016, UR a lansat Universal Robots+, o nouă platformă care se sprijină pe inovativul ecosistem global al companiei pentru a le permite dezvoltatorilor terți să creeze produse – precum grippere, sisteme de vizualizare, software și alte accesorii – certificate pentru utilizarea în cadrul soluțiilor robotice UR.

Showroomul UR+ cuprinde în prezent în jur de 130 de produse certificate UR+ și găzduiește peste 390 de companii dezvoltatoare ca parte a programului pentru dezvoltatori UR+.

Un an mai târziu, în 2017, a fost lansată Universal Robots Academy, inițiativă menită creșterii „alfabetizării” în domeniul roboticii. Platforma constă în nouă module interactive gratuite de training online în domeniul programării, configurării și operării coboților UR.

Programul a fost adoptat pe scară largă în întreaga lume, având peste 45.000 de utilizatori înscriși din peste 130 de țări, modulele fiind disponibile în opt limbi, respectiv engleză, spaniolă, germană, franceză, chineză, japoneză, coreeană și thailandeză. UR este singurul producător de coboți care oferă în mod gratuit instruire în domeniul roboticii la acest nivel.

„Industria producătoare se confruntă cu un deficit iminent de calificări, care trebuie depășit prin toate mijloacele posibile. A facilita progresul cunoașterii și accesul la soluțiile noastre robotice reprezintă un pas important în această direcție”, explică Østergaard.

Inovația este un imperativ

În prezent, coboții reprezintă segmentul cu cea mai rapidă creștere din întreg sectorul soluțiilor de automatizare industrială, Robotic Industries Association (RIA) estimând o creștere a livrărilor de zece ori până în 2025, respectiv până la 34% din totalul vânzărilor.

Ca pionier în domeniu, UR și-a conservat poziția de lider de piață, cu o cotă de 60% din piața coboților la nivel global, potrivit datelor BIS Research, livrând mai mulți coboți decât toți competitorii la un loc.

Pe măsură ce pe piața coboților intră un număr din ce în ce mai mare de competitori – atât jucători consacrați din domeniul roboților industriali, cât și startup-uri – păstrarea poziției de lider este vitală.

În luna iunie, UR a lansat o generație complet nouă de coboți, e-Series, platformă stabilește un nou standard în materie de roboți colaborativi și permite creșterea vitezei de dezvoltare și implementare a unei game lărgite de aplicații.

„Pe măsură ce crește rata adopției coboților în rândul companiilor din industria producătoare, asistăm la o cerere în creștere pentru mai multă acuratețe în operare și o mai bună integrare a uneltelor în cadrul unor aplicații din ce în ce mai solicitante.

Lansarea coboților din gama e-Series ne va ajuta să susținem utilizarea coboților la noi și noi aplicații, în beneficiul companiilor de toate dimensiunile”, afirmă Østergaard.

În 2017, compania a înregistrat un ritm de creștere de 72%, iar în prima parte a acestui an a marcat vânzarea cobotului cu numărul 25.000 punând în circulație un model în ediție limitată, de culoare aurie. Până în prezent, compania a comercializat peste 27.000 de coboți în întreaga lume.

Pentru a marca sărbătorirea unui deceniu de când contribuie la adoptarea coboților din poziția de pionier în industrie, compania a publicat acest infografic cu principalele repere ale perioadei 2008-2018 [infografic atașat].

Despre Universal Robots

Universal Robots a fost înființată în 2005 de către actualul director tehnic (CTO) al companiei, Esben Østergaard, laureat al Premiului Engelberger în 2018, în calitate de cofondator. Intenția sa a fost de a facilita accesul tuturor la tehnologia robotică prin dezvoltarea de roboți industriali adaptabili, de dimensiuni reduse, ușor de utilizat, cu costuri accesibile și care oferă siguranță în exploatare.

De la lansarea primului său robot colaborativ (cobot), în 2008, compania a înregistrat o dezvoltare semnificativă, roboții săi prietenoși cu utilizatorul fiind comercializați în întreaga lume. Compania, parte a Teradyne Inc., are sediul central în Odense, Danemarca, și are subsidiare și birouri regionale în Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Spania, Italia, Republica Cehă, Polonia, Turcia, China, India, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Mexic. În 2017, Universal Robots a înregistrat venituri de 170 de milioane de dolari americani.