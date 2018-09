Universal Robots lansează soluția care permite configurarea completă a robotului și implementarea rapidă și ușoară a sarcinilor de lucru

Trei aplicații cerute de către industrie sunt deja incluse în noua soluție (application builder): alimentarea liniilor de producție, asamblarea și ambalarea produselor și are îndrumări pas cu pas pentru folosirea efectorilor, programarea roboților și utilizarea interfeței de lucru. "Continuăm să inovăm pentru a face roboții accesibili și rentabili pentru un sector de clienți cât mai larg posibil", precizează Stefan Stubgaard (foto), șef al Centrului Global pentru Competențe al UR. "Noua soluție (application builder) oferă oricui instrumentele și abilitățile de care are nevoie pentru a configura și a implementa rapid o aplicație robotică de succes, care va satisface pe deplin cerințele sale".

Noul instrument de creare a aplicațiilor, de la UR, facilitează configurarea și implementarea celulelor robotice, amplifică abilitățile robotului și îi îndrumă pe clienți prin întregul proces de construire a unei aplicații de succes, optimizată pentru performanță și costuri reduse. Instrumentul de configurare on-line oferă un proces pas cu pas pentru alegerea robotului și a instrumentelor de lucru și oferă detalii despre avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni de configurare și despre abilitățile necesare pentru a finaliza o soluție robotică completă. Noua soluție este ideală pentru IMM și pentru antreprenorii aflați la început de drum.

Trei aplicații pentru roboții colaborativi sunt disponibile încă de la lansare: aprovizionarea liniilor de producție, asamblarea și ambalarea produselor. Application Builder oferă un șablon complet de programare pentru aplicația specifică. Clienții sunt ghidați cu ajutorul întrebărilor prin procesul de configurare a efectorilor ținând cont de cerințele de cost și ale activităților specifice și oferă detalii despre cum se interconectează robotul cu alte echipamente.

Coboții schimbă lumea

Cu vânzări globale estimate a atinge 12 miliarde de dolari, roboții colaborativi (coboții) vor reprezenta în curând principalul motor de creștere al pieței soluțiilor de automatizare, pe măsură ce din ce în ce mai multe companii de toate dimensiunile, dintr-un spectru larg de sectoare industriale, adoptă această tehnologie. Din anul 2008, când Universal Robots a vândut primul său model comercial de robot, compania s-a dezvoltat exponențial de la un an la altul, comercializând peste 25.000 de brațe robotice în întreaga lume.

Colaborarea dintre operator și robot crește productivitatea cu 85% peste nivelul care s-ar înregistra dacă aceștia ar lucra independent. Coboții pot fi reprogramați simplu și rapid să treacă de la o operațiune la alta în cadrul unui proces de producție, reducând astfel semnificativ timpul de întrerupere a producției și îmbunătățind în ansamblu rata profitabilității.

Fiind concepuți pentru a îndeplini sarcini monotone, repetitive și obositoare, coboții îmbunătățesc mediul de lucru pentru angajați, reducând expunerea acestora la afecțiuni musculoscheletale și la potențialele pericole legate de locul de muncă. La rândul său, aceasta echivalează cu mai puține zile de muncă pierdute pentru companie și o reducere a timpilor morți de până la 85%.

În România, antreprenorii vor mai mulți roboți

Managerii și antreprenorii din România se bazează tot mai mult pe soluțiile de automatizare și robotizare pentru a crește producția și a scădea costurile, în condițiile în care angajații potriviți se găsesc din ce în ce mai greu. Astfel, potrivit studiului ”Automatizarea în companiile românești”, realizat de compania iVox pentru Universal Robots, 34,7% dintre respondenți au declarat că intenționează să achiziționeze, în următoarele 12 luni, noi soluții de automatizare / robotizare pentru compania în care lucrează. Motivele principale care stau la baza dorinței de a implementa o soluție de automatizare sunt nevoia de a reduce costurile (54%) și creșterea producției (44%).

Despre Universal Robots

Universal Robots a fost înființată în 2005 de către actualul director tehnic (CTO) al companiei, Esben Østergaard, în calitate de cofondator. Intenția sa a fost de a facilita accesul tuturor companiilor la tehnologie prin dezvoltarea de roboți industriali adaptabili, de dimensiuni reduse, ușor de utilizat, cu costuri accesibile și care garantează siguranță în exploatare. De la lansarea primului său robot colaborativ, în 2008, compania a înregistrat o dezvoltare semnificativă, produsele sale fiind vândute în prezent în întreaga lume. Compania, parte a Teradyne Inc., are sediul central în Odense, Danemarca, și are subsidiare și birouri regionale în Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Spania, Italia, Republica Cehă, Turcia, China, India, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Mexic. În 2017, Universal Robots a înregistrat venituri de 170 de milioane de dolari americani.