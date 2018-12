Utilizatorii Cartelei Vodafone pot câștiga un Mercedes-Benz C-Class Coupé, 4 carduri cu câte 12.000 de euro, 40 de smartphone-uri Huawei Mate 20 Pro și premii de 1 milion de MB

După succesul campaniei lansate în toamnă, Vodafone România extinde conceptul jocului care stă la baza acesteia, oferindu-le utilizatorilor de serviici preplătite Vodafone, printr-o versiune actualizată, posibilitatea de a colecta cartonașe virtuale care le pot aduce oricare dintre marile premii oferite în cadrul a patru categorii – un Mercedes-Benz C-Class Coupé, unul dintre cele patru carduri Mastercard puse în joc, cu câte 12.000 de euro, 40 de smartphone-uri Huawei Mate 20 Pro și premii de câte 1 milion de MB. Ei pot de asemenea să câștige mii de premii instant. În plus, datorită unei noi opțiuni inovatoare integrate în joc, utilizatorii pot împărtăși bucuria Crăciunului și premiile instant cu prietenii lor, care trebuie, de asemenea, să fie utilizatori ai serviciilor preplătite Vodafone. În prima etapă a campaniei bazate pe acest joc, participanții au câștigat deja peste 3 milioane de premii, inclusiv o un autoturism Mercedes-Benz A-Class.

La fel ca în campania din toamnă, mecanismul jocului le oferă clienților Vodafone posibilitatea de a câștiga un premiu din cele patru categorii colecționând toate cartonașele corespunzătoare categoriilor respective. La fiecare reîncărcare a cartelei în contul My Vodafone, un client primește acum două cutii virtuale cu cartonașe de colecție (Mystery Box), una pentru el, pe care o poate deschide și o a doua pe care nu o poate accesa, dar o poate dărui unui prieten. De fiecare dată când oferă o astfel de Mystery Box, primește cadou o a treia cutie cu același tip de conținut în cartonașe virtuale. În plus, utilizatorii serviciilor preplătite Vodafone care se înscriu în joc le pot dărui persoanelor apropiate cartonașe de tip ˶Joker”sau duplicat, pe care le au în colecție. Ei mai primesc un cartonaș suplimentar la fiecare accesare zilnică a jocului în contul My Vodafone. Cartonașele pot fi de tip ˶Joker”, acestea aducând premii instant, inclusiv bonusuri de date de la 1.000 de MB la 100.000 MB, sau pot fi colecționate în cele patru categorii de premii.

Noul proiect, lansat sub sub sloganul “Dai și primești cadouri în fiecare zi, la Cartela Vodafone” este promovată printr-o campanie 360° derulată pe TV, outdoor, radio, în magazine și pe canalele social media.