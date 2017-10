Vodafone, lider mondial pentru serviciile Machine-to-Machine pentru al patrulea an consecutiv

Pentru al patrulea an consecutiv, Vodafone a fost desemnat de Gartner drept lider mondial pentru serviciile Machine-to-Machine (M2M), conform raportului „Magic Quadrant”*, pentru abilitatea de execuție și pentru viziunea cuprinzătoare. „Considerăm că poziționarea Vodafone de către Gartner în topul liderilor pentru al patrulea an consecutiv reprezintă un record și o recunoaștere pentru istoricul nostru excepțional și pentru poziția unică în domeniul IoT”, precizează Erik Brenneis (foto), IoT Director, Vodafone Group. „Dezvoltarea continuă a capabilităților noastre în domeniul IoT și extinderea portofoliului cu noi tehnologii, precum NB-IoT, oferă clienților posiblitatea de a profita mai mult de beneficiile Internet of Things”.

Cel mai recent Barometru IoT arată că proiectele IoT devin din ce în ce mai mari, numărul de soluții la scară largă dublându-se în ultimul an, iar 61% dintre companii sunt de acord că transformarea digitală este imposibilă fără IoT.

„Mediul de afaceri devine din ce în ce mai competitiv și suntem încântați că ne-am menținut poziția în acest raport. IoT transformă deja vieți și companii, iar viitorul se arată interesant. Potrivit Barometrului nostru, 79% dintre cei care adoptă astfel de soluții menționează că IoT va avea un impact enorm asupra întregii economii în următorii cinci ani”, a adăugat Brenneis.

Raportul mondial Gartner „Magic Quadrant” despre serviciile Machine-to-Machine este disponibil aici

În România, Vodafone oferă, încă din anul 2003, soluții personalizate M2M pentru numeroase industrii precum retail, automobile, logistică și utilități. Portofoliul M2M acoperă o gamă largă de necesități, de la managamentul flotelor auto, telemetrie, administrarea de la distanță a automatelor pentru vânzări, precum și securitate și supraveghere a locuințelor și a clădirilor de birouri.

