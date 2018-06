Whyttest și-a inaugurat prima filială în afara țării, la Belgrad, în Serbia

După mai bine de 4 ani de dezvoltare pe piața din România, din nevoia de scalare generată de potențialul foarte mare de creștere a pieței locale și internaționale, echipa Whyttest a luat decizia extinderii către țările din regiune cu care are similarități culturale. În acest context, Serbia s-a potrivit perfect atât ca infrastructură, cât și ca nivel de disponibilitate a resurselor umane. „Ne-am bucurat să găsim în Serbia o piață încă tânără, cu o industrie IT care abia acum începe să se dezvolte”, precizează Marius Potîrniche, fondator Whyttest. ”Am întâlnit aici încă de la început tineri foarte bine pregătiți și curioși să încerce un domeniu nou pe piața sârbă așa cum este testarea de jocuri video și aplicații sofware. Avem culturi asemănătoare și ne este foarte ușor să ne integrăm ca echipă, acest lucru fiind foarte important pentru a ne asigura de calitatea serviciilor pe care le oferim. Suntem siguri că biroul nostru de la Belgrad va deveni în scurtă vreme un deschizător de drumuri și un reper pentru industria IT din Serbia”.

Biroul din Belgrad numără acum 25 de angajați, care oferă clienților Whyttest servicii specializate de testare de platforme mobile, urmând ca în viitor să se adauge și servicii de testare console. Această echipă va fi extinsă în curând cu alți specialiști, care să completeze expertiza locală cu competențe complementare.

Whyttest are în prezent o echipă de 100 de specialiști în București, aceștia acoperind servicii complete de testare pentru platforme precum PC, mobile și console. Comparativ cu 2016, Whyttest și-a mărit numărul de angajați cu 40% și își propune ca în anii următori să își continue extinderea în regiune, ca răspuns la nevoia continuă de servicii de testare de calitate.