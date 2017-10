Xerox a lansat un tip de toner alb pentru echipamentele de imprimare de producție

Xerox a lansat un nou tip de toner (Xerox White Dry Ink), pentru cea de-a cincea stație de imprimare, opțională, a echipamentelor Xerox iGen 5. Acest tip de toner permite adăugarea unor efecte speciale de imprimare, cum ar fi detalii în relief, text pe materiale din vinilin sau imagini în nuanțe opace de alb pe un fundal negru. “E o veste minunată pentru toți clienții iGen 5”, precizează Jim Hamilton, group director, Keypoint Intelligence InfoTrends. “Această lansare oferă multe oportunități pentru aplicațiile de imprimare. Cred că designerilor li se va părea extrem de util să poată folosi culoarea albă pe substraturi colorate sau transparente pentru a crea materiale promoționale - broșuri, cărți de vizită, felicitări, invitații, signalistică pentru punctele de vânzare, cărți poștale, scrisori pentru direct mail și coperți de carte. Oportunitățile includ, de asemenea, zona ambalajelor de tipul cutiilor de carton pliat.”

Conform InfoTrends, se estimează că volumul imprimării digitale va avea o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 27% în intervalul 2015 - 2020 și va ajunge la 25 de miliarde de pagini în Statele Unite și în Europa de Vest, până în 20201. Cu ajutorul tonerului alb disponibil pentru platforma iGen 5, furnizorii de servicii de imprimare pot folosi efecte speciale pentru a transforma materialele imprimate obișnuite în proiecte cu adevărat originale.

Tonerul alb Xerox a primit în 2017 o distincție MUST SEE ‘EMS, iar printre avantajele sale se numără:

● Opțiunea de a imprima folosind unul sau mai multe straturi de toner alb, sub sau peste suprafețele imprimate CMYK;

● Opacitate și strălucire a culorii dintr-un singur strat;

● Un mod multi-pass automat pentru până la două straturi de alb. De asemenea, pentru aplicații personalizate, pot fi imprimate straturi suplimentare de alb prin comandă manuală.

“Am testat tonerul alb pe echipamentele noastre iGen 5 și suntem încrezători că ne va permite să extindem oferta pentru clienți”, precizează Alan Roberts, vice-președinte senior, Data Communications Management Corp. “Tonerul alb poate fi folosit cu succes pentru a imprima pe hârtie neagră sau de alte culori sau ca bază pentru a crea materiale memorabile - carduri, postere, signalistică sau alte materiale de marketing.”

Disponibilitate

Tonerul alb Xerox White Dry Ink este disponibil din 2 octombrie 2017. Vă rugăm să verificați disponibilitatea produsului cu partenerii autorizați Xerox.

1 InfoTrends Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing, 2016

