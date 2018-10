Xerox primește certificarea EPEAT și continua să fie unul dintre liderii sustenabilității

Xerox continuă să își demonstreze angajamentul pentru sustenabilitate și obține certificarea EPEAT la nivel global pentru echipamentele cu tehnologia ConnectKey, gama Xerox VersaLink și gama Xerox AltaLink . Certificarea EPEAT, administrată de organizația americană Green Electronics Council, include și o arhivă online a produselor de tehnologie, cu scopul de a-i ajuta pe consumatori să ia decizii de cumpărare pe baza sustenabilității produselor și a companiilor producătoare. Produsele sunt evaluate în funcție de consumul energetic și de ciclul de viață, de la design și producție, până la energia consumată și procesele de reciclare din fabrică. Xerox a obținut certificarea EPEAT în America de Nord și este prima companie care a înregistrat în arhiva EPEAT echipamente de imprimare pentru Europa (Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Elveția, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit).

„ Clienții din sectorul public și cel privat se bazează pe EPEAT în cadrul proceselor de achiziții sustenabile,” afirmă Nancy Gillis, CEO, Green Electronics Council. „Oferind produse certificate de EPEAT, Xerox le oferă clienților opțiuni mai eficiente din punct de vedere energetic, ajutându-i astfel să își micșoreze costurile și să reducă impactul asupra mediului înconjurător.”

Multe dintre produsele Xerox îndeplinesc sau chiar depășesc cerințele minime de certificare pentru performanța produselor privind mediul înconjurător . Alături de EPEAT, Xerox oferă produse certificate de ENERGY STAR ® , ECOLOGO ® și Blue Angel. De asemenea, mulțumită parteneriatului cu PrintReleaf, le permite clienților de servicii de management al imprimării să își transforme paginile imprimate în copaci plantați în zonele despădurite.

„ Cu ajutorul tehnologiei Xerox, organizațiile nu mai trebuie să aleagă între sustenabilitate și productivitate,” spune Tracey Koziol, senior vice president, Global Offerings, Xerox. „La Xerox, sustenabilitatea este unul dintre punctele cheie pe care le avem în vedere atunci când dezvoltăm o tehnologie.”

