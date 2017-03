Școala Informală de IT lansează primul program educațional de ”HR în IT”, la Cluj-Napoca, începând cu luna aprilie 2017. Programul este dedicat persoanelor care activează în domeniul Resurselor Umane, în firme IT și non-IT, care doresc să se specializeze în procesele de HR dedicate industriei de IT.

http://www.agora.ro/stire/scoala-informala-de-it-lanseaza-primul-program-educa-ional-de-hr-it