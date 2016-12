In Uniunea Europeana, 55% dintre cetatenii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani au cumparat de pe net in ultimele 12 luni. In Romania, proportia este de numai 12%, tara noastra fiind pe ultimul loc in UE la acest capitol, potrivit Biroului european de statistica Eurostat.

