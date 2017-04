Accenture, compania americana de servicii digitale si tehnologice, prezenta si in Romania, recruteaza anual 1.000 de persoane, dintre care 700 sunt vorbitori de limbi straine, iar restul specialisti in domeniul IT. Irina Minzala, country recruiting lead, declara ca "goana dupa IT-isti este imposibila", ceea ce a determinat gigantul american sa se orienteze catre nise, precum femeile specializate in acest domeniu, pentru a acoperi pozitiile disponibile.