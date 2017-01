Acoperirea reţelei de net fix a Deutsche Telekom din Ungaria, extinsă la 2,8 milioane de gospodării - ZF

Subsidiara din Ungaria a grupului german Deutsche Telekom şi-a extins anul trecut acoperirea pentru reţeaua de internet fix la 2,8 milioane de gospodării, în creştere cu 565.000 de gospodării faţă de anul anterior, scrie publicaţia Budapest Business Journal. În anul 2015 Magyar Telekom extinsese acoperirea reţelei fixe la alte 464.000 de gospodării, potrivit sursei citate. Din numărul total de gospodării acoperite, apro­ximativ 700.000 sunt conectate la infrastructura de fibră optică a operatorului. În acest an compania are în plan să extindă acoperirea reţelei la alte 270.000 de gospodării, aproximativ un sfert din investiţie fiind susţinută din fonduri europene. Subsidiara din România a grupului german Deutsche Telekom a anunţat că are în plan ca la finele anului 2016 să acopere 2 mili­oa­ne de gospodării cu reţeaua de fibră optică, faţă de apro­ximativ 1,3 milioane în urmă cu un an de zile.

