Alexandru Bita, Libra Internet Bank: clientii vor face banking fara granite, inclusiv cu Fintech-urile - nocash.info.ro

Business-ul bancilor din Romania este deja afectat de jucatori financiari din afara tarii, in contextul in care orice roman poate sa isi deschida, de exemplu, online un cont la o banca din Germania, isi poate primi cardul prin posta si, mai nou, aceeasi banca germana a inceput sa acorde si credite online, a declarat la un eveniment dedicat digitalizarii in banking Alexandru Bita, directorul diviziei de eBusiness in cadrul Libra Internet Bank.

