ANALIZA Cat de grava este decizia Guvernului Grindeanu de a-l indeparta pe Iohannis de la procedura numirii sefului ANCOM - hotnews.ro

Dupa aprobarea pe furis, in miez de noapte, a controversatei Ordonante de Urgenta 13 care dezincrimina partial abuzul in serviciu, Guvernul Grindeanu recidiveaza. Prin aceeasi procedura netransparenta, Executivul a adoptat joi o noua Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Atentie! Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia.

