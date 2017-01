ANALIZA O propunere de strategie de guvernare pentru telecomunicatii: 4. Administrarea activelor de telecomunicatii ale statului - hotnews.ro

Romania detine operatori de telecomunicatii, fiind reprezentata in administrare de diferite ministere: Telekom (RomTelekom, Cosmote), Radiocomunicatii, administrate de catre MCSI, Telecomunicatii CFR administrata de Ministerul Transporturilor, sau Teletrans care apartine de Ministerul Economiei. MCSI mai are in portofoliu si Posta Romana. Administrarea acestor active a fost o problema in aproape toate guvernarile: rezultate financiare nu prea bune, pozitii de piata slabe, scaderea valorii de piata, etc. Noua guvernare ar trebui sa reconsidere modul in care administreaza acesti operatori pentru a-i transforma in competitori puternici pe o piata tot mai competitiva si matura.

http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21527808-analiza-propunere-strategie-guvernare-pentru-telecomunicatii-4-administrarea-activelor-telecomunicatii-ale-statului.htm