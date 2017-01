Mari companii de IT, precum Apple, Google şi Facebook, fac progrese semnificative în ceea ce priveşte trecerea către energie verde, în timp ce alte nume cunoscute, precum Samsung, Netflix şi Amazon bat pasul pe loc, potrivit unui nou raport al Greenpeace, numit „Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?”.

