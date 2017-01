Apple vrea sa extinda productia la fabrica din Arizona - hotnews.ro

Apple intentioneaza sa extinda o fabrica din Arizona unde sunt produse servere si alte componente utilizate in centrele de date, arata cateva documente depuse de companie. Apple se numara printre companiile presate de Donald Trump sa repatrieze productia in SUA. Lucrul nu va fi insa usor fiindca Apple are un lant complex de furnizori, mai ales in Asia, iar modificarile ar dura mult si ar costa enorm. Ar ramane apoi problema de a gasi forta de munca ieftina in SUA sau de a automatiza intens.

http://economie.hotnews.ro/stiri-it-21524035-apple-vrea-extinda-prodcutia-fabrica-din-arizona.htm