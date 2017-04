Avnet - creștere anuală organică de 50%, cu o echipă de top - agora.ro

Interviu cu Paul Micheș, Country General Manager, Technology Solutions România, fostă divizie Avnet, Inc. acum membră Tech Data Grup.

Sunteți de aproape 7 ani la conducerea companiei Avnet Technology Solution România. Cum a evoluat compania în toți acești ani? Care au fost principalele realizări/repere din această perioadă?

Aproape că nu realizez când au trecut toți acești ani. Parcă aș fi început doar ieri. S-au întâmplat foarte multe în această perioadă. Au fost ani foarte frumoși, în care am crescut foarte mult. A fost ca un fel de antreprenoriat. Avnet este o companie care în România a plecat de la zero, într-o perioadă de criză. Lucru care nu a fost tocmai ușor. Suntem o companie tânără, într-o piață IT destul de matură. A trebuit să ne facem loc și să ne demonstrăm valoarea într-o competiție destul de dură.

http://www.agora.ro/interviu/avnet-cre-tere-anuala-organica-de-50-cu-o-echipa-de-top