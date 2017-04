Bittnet, bilanț după doi ani de la listarea pe piața AeRO a BVB - agora.ro

România a crescut foarte mult în ultimii ani în zona IT și a devenit un centru de servicii de outsourcing tentant pentru companiile din afara țării. Industria IT a avut cea mai mare creștere în comparație cu celelalte ramuri economice din România ultimilor ani (aproximativ 18% pe an), iar în 2016 a atins o pondere de 5,6% din PIB (circa 3 miliarde de euro). A crescut, firesc, cererea pentru resurse umane tehnice, specialiști în IT bine pregătiți și capabili să țină pasul cu tendințele pieței globale. În acest context, serviciile de training ale Bittnet completează cu succes piața.

http://www.agora.ro/stire/bittnet-bilan-dupa-doi-ani-de-la-listarea-pe-pia-a-aero-a-bvb