Brian Morris, Mastercard: Tokenizarea va fi solutia pentru rezolvarea problemelor de securitate ale cardurilor - Wall-Street

Tehnologia de tokenizare, care presupune inlocuirea datelor de identificare ale unui card bancar cu un token, va fi una dintre cele mai importante solutii ale industriei financiare pentru rezolvarea problemelor de securitate intalnite in prezent la realizarea tranzactiilor la comercianti, a declarat Brian Morris, head of emerging payments, Mastercard Europe, in cadrul conferintei Future Banking.

