​Gigantul IT Apple a fost dat in judecata in SUA, mai exact in statul California, deoarece nu impiedica soferii sa foloseasca iPhone la volan. Aparent, responsabilitatea personala este pasata in curtea producatorului de bunuri, in acest caz o companie care produce telefoane si alte electronice.

