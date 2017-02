Capitalizarea Apple a urcat la 700 miliarde de dolari, dupa ce actiunile au atins un nivel record - Wall-Street

Capitalizarea Apple a urcat la 700 de miliarde de dolari, dupa ce actiunile companiei au atins luni un nivel record, datorita optimismului invrstitorilor fata de vanzarile iPhone si a sperantelor acestora ca fondurile de 230 de miliarde de dolari pastrate de companie in strainatate vor putea fi folosite in curand, datorita schimbarii politicilor fiscale in SUA, relateaza Financial Times.

