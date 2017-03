Catalin Marinescu si-a dat demisia de la conducerea ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de aproximativ patru miliarde euro - hotnews.ro

Catalin Marinescu, presedintele Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), institutie care reglementeaza o piata cu venituri de aproximativ 4 miliarde euro, si-a dat demisia in aceasta saptamana, urmand sa ocupe o pozitie in domeniul telecom la nivel international, au declarat pentru HotNews.ro surse din piata. Marinescu a preluat sefia arbitrului telecom in aprilie 2009, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul acestuia a expirat in aprilie 2015, fiind prelungit automat, pana la numirea unui succesor.

