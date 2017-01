Cati patroni mai are Romania: numarul acestora aproape s-a injumatatit in 10 ani - Wall-Street

Numarul patronilor din Romania a scazut de la an la an, astfel ca doar in ultimii zeci ani, in intervalul 2006-2016, cifra s-a redus aproape la jumatate, ajungand ca mai putin de 85.000 de persoane sa detina acest statut. Astfel, in tara noastra, mai putin de 1% din populatia activa detine o unitate cu angajati, potrivit datelor Institutul National de Statistica (INS).

