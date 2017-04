Ce acoperire are reteaua de fibra optica a RCS&RDS in Romania: Viteza de trafic zilnic de internet in retea a atins un varf de aproape 1000 Gbps in decembrie 2016 - hotnews.ro

Reteaua de fibra optica a RCS&RDS din Romania acoperea aproximativ 4,7 milioane de locuinte la data de 31 decembrie 2016, in crestere de la 4,57 milioane locuinte acoperite la sfarsitul anului 2015, se arata in raportul anual catre investitori al RCS&RDS. Operatorul, cu peste 2,11 milioane de abonati de internet fix la finele anului trecut, spune ca 'in decembrie 2016, viteza de trafic zilnic de internet in retea a atins un varf de aproape 1000 Gbps (Gigabiti pe secunda)', cifra care reflecta atat viteza la internet, cat si numarul mare de clienti. Spre comparatie, viteza de trafic zilnic de internet in reteaua unui furnizor mic de internet, cu circa 2000 de abonati, atinge varfuri de 4-5 Gbps.

http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21726213-acoperire-are-reteaua-fibra-optica-rcsrds-romania-consumul-zilnic-internet-clientilor-atins-varf-aproape-1000-gbps-decembrie-2016.htm