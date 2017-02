Digital Marketing Forum, primul eveniment dedicat industriei de promovare online din tara, va strange comunitatea practicienilor in marketing din Romania, pe 23-24 februarie, la JW Marriott Hotel. Cu ocazia celei de-a unsprezecea editii, Evensys lanseaza un eBook gratuit care cuprinde cele mai importante tendinte in digital marketing in 2017.

http://www.wall-street.ro/articol/eCommerce/207649/p-cele-mai-importante-tendinte-in-digital-marketing-in-2017.html