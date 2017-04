CIO Council National Conference 2017.O enciclopedie despre tehnologie, condiția umană în raport cu transformările digitale și lucrurile care vor revoluționa lumea - agora.ro

CIO Council Național Conference 2017 s-a desfășurat joi, 30 martie 2017, la hotelul Radisson Blu din București. Moderată de către Yugo Neumorni, Preşedinte CIO Council România şi Director IT, Hidroelectrica, Carmen Adamescu, Partner, Head of IT Advisory Services, EY România şi de către Gianrodolfo Tonielli, Managing Director for Accenture Technology Services in CEE, cea de-a cincea ediţie a conferinţei s-a bucurat de un real succes. Teme precum “Digital Transformation: from technical capabilities to business strategies and mindsets”, “Cybersecurity. Open SI vs. Secure IT. The Dark Side of the Cloud” sau “Innovation is the sole future of business” au fost dezbătute de specialiştii în domeniu.

