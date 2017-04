Claudiu Florica si Dinu Pescariu, sub control judiciar. DNA solicita aviz pentru urmarirea penala a lui Gabriel Sandu - Wall-Street

Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de instigare la abuz in serviciu si pusi sub control judiciar, intr-un dosar in care sunt acuzati ca i-ar fi dat aproape 2,2 milioane de euro fostului ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu pentru ca firma lor sa castige la licitatie, in 2009, un contract de inchiriere de licente software. In acelasi dosar, DNA cere presedintelui aviz de incepere a urmaririi penale a lui Gabriel Sandu, pentru abuz in serviciu.

http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/209639/claudiu-florica-si-dinu-pescariu-control-judiciar-dna-solicita-aviz-pentru-urmarirea-penala-a-lui-gabriel-sandu.html