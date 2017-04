Conferinta Competente Digitale pentru locuri de munca 2017 - hotnews.ro

Miercuri 29 martie a avut loc la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale Conferinta "Competente digitale pentru locuri de munca". La eveniment au participat reprezentanti ai MCSI si MEN, precum si reprezentanti ai organizatilor partenere ai Coalitiei Skills 4IT din domeniul ICT, academic si ONG, mass media. Conferinta, organizata de MCSI si Coalitia Skills 4IT Romania, a avut loc loc in contextul implementarii New Skills Agenda for Europe si ale obiectivelor Digital Skills and Jobs Coalition lansata de Comisia europeana in 2016.

