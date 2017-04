Consumul de internet in Romania: Prin intermediul a 19 milioane de conexiuni de internet fix si mobil, romanii au generat anul trecut un trafic de aproape 2,7 milioane TB - hotnews.ro

"Prin intermediul celor 19 milioane de conexiuni de internet fix si mobil in banda larga din Romania, utilizatorii au generat in primele sase luni ale anului trecut un trafic de aproape 2,7 milioane de TB (n.a terabytes) si desi tot mai multe persoane utilizeaza mobilul sau tableta pentru a accesa internetul, traficul pe aceste echipamente reprezinta doar 3% din total", a declarat marti Eduard Lovin, director executiv al Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM) in cadrul evenimentului WeLoveDigital 2017.

http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21698436-consumul-internet-romania-prin-intermediul-19-milioane-conexiuni-internet-fix-mobil-romanii-generat-anul-trecut-trafic-aproape-2-7-milioane.htm