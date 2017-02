Contract estimat la maxim 15,03 milioane de euro: MAI reia licitatia pentru achizitia de servicii de telefonie si internet mobil pe 3 ani pentru toate unitatile sale - hotnews.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a reluat licitatia deschisa pentru achizitia de servicii de telefonie mobila si internet mobil pe o perioada de 3 ani pentru toate unitatile sale, contract cu o valoare estimata fara TVA cuprinsa intre minim 10.957 de euro si maxim 15,03 milioane de euro, potrivit datelor publicate vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). O licitatie similara a fost anulata de MAI in luna septembrie a anului trecut din cauza unor 'abateri grave de la prevederile legislative'. In ultimii 3 ani, aceste servicii au fost furnizate de Orange.

