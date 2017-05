Criterii de recrutare a managerilor - Wall-Street

Multe cereri de recrutare din partea companiilor sunt pentru manageri de vanzari, fie ca sunt coordonatori ai unui punct de lucru intr-un oras mare din Romania (Bucuresti, Constanta, Cluj), fie ca raspund de o anumita arie de activitate (Romania si Bulgaria). De asemenea, companiile investesc si in specialisti care stiu sa previna riscurile financiare si sa sustina sesiuni de coaching pentru angajati – un aspect important in motivatia acestora. Foarte vanati sunt si specialistii in marketing cu experienta pe o pozitie de coordonare de minim 5 ani si expertiza in lansarea de noi produse.

