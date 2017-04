Cum arata cifrele RCS&RDS inainte de listare si ce le-a transmis investitorilor CEO-ul companiei - Wall-Street

Grupul RCS&RDS avea la finalul anului trecut datorii brute in valoare totala de 772,6 mil. euro, iar veniturile companiei au ajuns la 843 mil. euro, in crestere cu 13% fata de 2015. Intr-o discutie cu investitorii ce a avut loc saptamana trecuta, Serghei Bulgac, CEO-ul RCS&RDS si CFO Digi Communications, le-a transmis acestora ca dezvoltarea infrastructurii mobile va fi principalul motor de crestere al companiei in urmatorii ani, iar din 2018 compania estimeaza ca va incepe sa ofere aceste servicii si in Ungaria.