Posta Romana – rezultate financiare; Vodafone Romania – record trafic date (Ziua Indragostitilor); BT – clienti online banking; Bank of the Year - concurs de banking; Direct One – finalizare achizitie Netcity; Facebook – aplicatie televizor; Huawei Consumer Business Group & Institutul Pantone – parteneriat; UPC – rezultate financiare; BlackBerry – cota piata; Lenovo – rezultate financiare; World Education Fair – eveniment;