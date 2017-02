Daca statul nu se implica, mediul privat o face: eMag deschide programe educationale after school - Wall-Street

Rata de parasire timpurie a scolii in Romania este de 18%, in mediul rural fiind de circa doua ori mai mare decat in mediul urban. Pentru a contribui la reducerea acestui fenomen, Fundatia eMAG a lansat programul educational de centre afterschool Noua ne Pasa (NNP), prin care le ofera elevilor din comunitati defavorizate sprijinul necesar pentru a-si continua studiile.

