Dan Vidrascu, Elefant.ro: Preturile agresive, inca foarte importante - Wall-Street

70% crestere si anul acesta, ar trebui sa ne apropiem de afaceri de 45 de milioane de euro. Interviul cu Dan Vidrascu, CEO la Elefant.ro, unul dintre cele mai dinamice magazine online din tara, incepe "in forta". Compania urmeaza sa isi creasca numarul de furnizori, sa intre pe mai multe nise si urmeaza sa se extinda si in alte state, pe langa Republica Moldova. "In urmatoarele luni vom intra in Bulgaria, vedem insa oportunitati in diverse tari din UE".

http://www.wall-street.ro/articol/eCommerce/210126/dan-vidrascu-elefant-ro-preturile-agresive-inca-foarte-importante.html