Datoriile nete ale grupului RCS&RDS au crescut cu aproape 15% pana la 757,9 milioane de euro in 2016. Cati clienti are in Romania, Ungaria, Spania si Italia - hotnews.ro

​Grupul RCS&RDS, cu operatiuni in Romania, Ungaria, Spania si Italia, avea o datorie neta de 757,9 milioane de euro la sfarsitul anului trecut, in crestere cu aproape 15% fata de anul 2015, iar in privinta maturitatii datoriilor varfurile de plati vor fi in 2023 (350 milioane euro) si in 2021 (152 milioane de euro), potrivit informatiilor transmise catre investitori de Digi Communications, compania mama a RCS&RDS. In Romania, unde sunt generate 73% din veniturile grupului, operatorul si-a adaugat anul trecut 678.000 de noi contracte, ajungand la peste 10,1 milioane de contracte de internet, televiziune, telefonie fixa si mobila.

