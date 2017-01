Pentru al treilea an consecutiv, Digi24 si Digi Film vor transmite, in direct si in exclusivitate, festivitatea de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, care va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles.

