Mesajele electronice nesolicitate, cum sunt reclamele de tip spam trimise pe e-mailuri sau prin SMS, vor fi interzise in Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, potrivit unei propuneri de regulament europen prezentate marti de Comisia Europeana. In schimb, reglementarile privind cookie-urile trimise de site-uri catre internauti vor fi relaxate, potrivit masurilor anuntate de "Guvernul" UE, cu efecte importante asupra promovarii pe internet si comertului online.

