​O treime dintre directorii de IT spun ca pozitia lor este mai importanta in organigrama companiei, in timp ce alti 30% considera ca jobul lor s-a transformat complet in ultimii ani, arata un studiu global al producatorului de solutii de securitate cibernetica Bitdefender.

