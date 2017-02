Romania este pe penultimul loc in Uniunea Europeana in functie de salariul minim brut pe economie, de doar 275 de euro pe luna, un nivel mai scazut fiind in Bulgaria (235 euro), in timp ce cel mai ridicat este in Luxemburg, de 1.999 de euro, potrivit datelor valabile la 1 ianuarie 2017, publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat.

http://www.wall-street.ro/articol/Economie/207729/eurostat-romania-este-pe-penultimul-loc-in-ue-in-functie-de-nivelul-salariului-minim.html