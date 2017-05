Dupa ce a lucrat 15 ani in vanzari, unde a interactionat in special cu oameni de afaceri si antreprenori, Florin Mindru a luat el insusi calea antreprenoriatului si a infiintat primul intregrator specializat in solutii IT&C. La aproape doi ani de la lansare, IMM Technology Hub are in portofoliu peste 40 de companii si o cifra de afaceri de 300.000 de euro.

http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/210208/a-fondat-primul-hub-care-ofera-antreprenorilor-solutii-complete-de-it-c.html