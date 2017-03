Frisbo, prima platformă de e-fulfillment din România, crește cu SocrateCloud - agora.ro

Povestea Frisbo a inceput in anul 2014, fiind prima platforma de e-fulfillment din Romania, care permite magazinelor online sa externalizeze partial sau total procesul operational si logistic. Cei de la Frisbo au fost primii antreprenori de acest gen de la noi si au reusit ca in primele 6 luni de activitate sa ruleze comenzi in valoare de jumatate de milion de euro. In urmatorii ani, afacerea Frisbo a crescut frumos, ajungand la un portofoliu de peste 45 de clienti, companii atat din Romania cat si din stainatate, si la comenzi rulate in valoare de 3 milioane de euro.

http://www.agora.ro/stire/frisbo-prima-platforma-de-e-fulfillment-din-romania-cre-te-cu-socratecloud