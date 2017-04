Fujitsu SELECT Partner Program - clubitc.ro

Fujitsu consolideaza programul sau de canal SELECT Partner Program si investeste peste 1 milion de Euro pentru a permite partenerilor sa raspunda mai bine nevoilor de digitalizare in continua schimbare ale clientilor. Modificarile ofera partenerilor acces la noi domenii ale portofoliului Fujitsu, centrate pe ariile de focus strategic cum ar fi sisteme integrate si solutii in domeniul Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud si Cybersecurity. Combinata cu un program de instruire si certificare dedicat, aceasta mutare este menita sa deschida noi oportunitati de afaceri pentru partenerii Fujitsu si sa ii ajute sa acorde suport clientilor pe drumul lor catre un viitor digital.

http://www.clubitc.ro/2017/04/06/fujitsu-select-partner-program/