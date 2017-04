Future Banking: evenimentul care coaguleaza mediul bancar romanesc, industria platilor si fintech-urile - Wall-Street

Future Banking (ex Banking 2.0) devine la a saptea editie unul dintre cele mai mari evenimente dedicate digitalizarii mediului bancar, industriei platilor si fintech-urilor, cu doua zile de dezbateri, key speech-uri si un demo zone care iti va permite sa testezi live inovatia. Inscrierea este gratuita, iar accesul va fi permis pe baza unui card contactless personalizat, in baza inregistrarii in prealabil pe site.

