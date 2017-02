GoPro deschide un birou la Bucuresti si angajeaza 100 de oameni - Wall-Street

GoPro, Inc. (NASDAQ: GPRO) a anuntat astazi deschiderea unui nou birou in Bucuresti care se va concentra pe inginerie software, inclusiv pe dezvoltarea platformelor sale web si comert electronic. Aceasta extindere a operatiunilor in Romania avantajeaza atat GoPro, care astfel poate sa beneficieze de talentele locale in inginerie, cat si piata fortei de munca, compania propunandu-si sa creeze pana la o suta de locuri de munca in Bucuresti in 2017. Mai mult, biroul local GoPro Bucuresti se va deschide oficial la 1 martie.

