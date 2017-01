Greșeli de SEO și marketing care îți pot distruge startup-ul - start-up.ro

Azi discutăm despre greșeli și despre cum Facebook vrea să ne citească gândurile. La știrile zilei am găsit câteva articole care descriu erorile pe care le pot face fondatorii de startup-uri în ceea ce privește campaniile de marketing, sau folosirea SEO pentru promovarea site-urilor. În plus, am citit un articol despre lucrurile care ar putea îngropa un startup, de ce ar fi interesant să folosiți bitcoin și cum să setați ”Google my business” pentru a vă promova afacerea. Totodată, Facebook și Adobe pregătesc niște proiecte menite să ne ușureze treaba, și aflăm de la niște antreprenori care au primit investiții de milioane de la VC-uri care sunt răspunsurile corecte la întrebările finanțatorilor.

